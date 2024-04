Imposto de Renda: vale a pena parcelar o imposto a pagar?

O que não pode ser parcelado?

Doações. Se você pretende doar parte do imposto a pagar para entidades ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Conselho do Idoso, o valor da doação deve ser pago à vista, utilizando o Darf (Documento de Arrecadação Federal) específico para essa finalidade no menu "Imprimir".

Qual é o juro sobre o parcelamento?

Não há juros sobre a primeira parcela, que deve ser paga até o último dia do prazo de entrega da declaração, 31 de maio.

Na segunda parcela, há incidência de juro de 1% sobre o valor da primeira parcela. A partir da terceira parcela, há juro de 1% mais a variação mensal da taxa Selic acumulada a partir de maio até o mês anterior ao de vencimento da parcela.

Em caso de atraso, tem multa. Se você atrasar o pagamento da parcela, além dos juros citados acima, estará sujeito à multa de 0,33% ao dia, até o limite de 20% sobre o valor da parcela.