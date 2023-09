Tabela e datas da Restituição do Imposto de Renda: veja calendário completo

A Receita Federal está programando a liberação da consulta ao quinto e derradeiro lote de restituição do Imposto de Renda até sexta-feira (22), com os pagamentos agendados para o dia 29 de setembro.

Embora a data oficial da consulta do 5º lote ainda não tenha sido anunciada, a Receita Federal assegurou que as informações serão divulgadas "oportunamente". A prática rotineira é disponibilizar a consulta aproximadamente uma semana antes do pagamento, seguindo o calendário do Imposto de Renda 2023.

Para verificar se têm direito à restituição do Imposto de Renda 2023, os contribuintes poderão conferir o status do pagamento no site oficial da Receita Federal (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/) a partir de 22 de setembro.