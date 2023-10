Receita abre consulta a lote residual de R$ 643 milhões do IR

A Receita Federal abriu nesta terça-feira (24) a consulta ao lote residual de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física). Os lotes residuais são pagos a quem caiu na malha fina, mas conseguiu regularizar as pendências com o Fisco.

Quem está no lote residual

Serão contemplados 354.509 contribuintes. O valor total em restituição será de R$ 643,3 milhões.