IR: Veja como declarar ganhos obtidos com plataformas de conteúdo adulto

Atenção aos ganhos. Após a conversão, ficam isentos do pagamento do Imposto de Renda todos os que receberam até R$ 1.903,98 de janeiro a abril de 2023 e, no máximo, R$ 2.112 entre maio e dezembro do ano passado.

Utilize o e-Cac. Caso o recolhimento do imposto não tenha sido realizado corretamente no ano passado, acesse a plataforma de atendimento virtual da Receita Federal para regularizar a situação.

Pague o tributo. No próprio e-Cac, acesse a seção "Meu Imposto de Renda", selecione a opção "carnê-leão", mencione os recebimentos e faça o pagamento do Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).

Exporte os dados. Após o preenchimento, abra o programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2024 e utilize a ficha "Importações" para transportar os dados preenchidos no e-Cac.

Informe os valores. Não se esqueça de mencionar os recebimentos também na ficha de "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior". A renda deve ser apresentada como "Rendimento de Trabalho Não Assalariado".

Cuidado com a multa. Aqueles que fizeram o recolhimento do carnê-leão com atraso ficam sujeitos ao pagamento de juros de 1% ao mês e multa diária de 0,33%, limitada a 20% do imposto devido.