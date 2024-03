Imposto de Renda 2024: Qual é a diferença entre dependente e alimentando?

Repita o procedimento para cada alimentando que desejar incluir na sua declaração.

O que pode deduzir?

O contribuinte que incluir dependentes na declaração pode deduzir os gastos com educação e saúde dele. No caso das despesas com educação, há um limite de R$ 3.561,50 por dependente no ano.

As despesas com saúde não têm limite de valor, mas precisam ser devidamente comprovadas por recibos e notas fiscais em nome do dependente.

No caso do alimentando, quem paga a pensão alimentícia pode deduzir o valor integral da pensão na sua declaração.

Para isso, selecione a ficha "Pagamentos efetuados", clique em "Novo" e selecione um dos códigos (30, 31, 33 ou 34) referentes à pensão alimentícia, conforme o caso.