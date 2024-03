Imposto de Renda 2024: Declarar o aluguel pago aumenta minha restituição?

Confira a forma de declarar o aluguel pago no imposto de renda

Para declarar o valor total de aluguel de um imóvel pago no ano anterior, é necessário acessar a ficha "Pagamentos Efetuados" no menu do lado esquerdo da janela de preenchimento do Imposto de Renda 2024. Após localizar a ficha, clique em "Novo" e selecione o código "70 - Aluguéis de imóveis".

Em seguida, é preciso informar o CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel, seguido pelo nome da pessoa ou empresa. No campo de "descrição", detalhes do contrato de aluguel e características do imóvel devem ser fornecidos, incluindo se é uma casa ou apartamento, além do endereço correspondente.

Posteriormente, o contribuinte deve preencher o campo de "valor pago" com o total de aluguéis pagos ao proprietário do imóvel ao longo do ano anterior. Importante ressaltar que, caso também seja responsável pelo pagamento do condomínio e/ou IPTU, esses valores não devem ser somados ao montante do aluguel.

Ao concluir o preenchimento, clique em "OK" para finalizar o processo.

O trabalhador autônomo tem a possibilidade de registrar o aluguel no livro-caixa

Trabalhadores autônomos podem reduzir a base de cálculo do imposto de renda através do pagamento de aluguel. Para isso, é necessário que o profissional lance suas despesas no livro-caixa.