Imposto de Renda 2024: Investiu em ações? Tem que declarar

A isenção se aplica apenas às operações "comuns" com ações, enquanto operações do tipo "day-trade" estão sujeitas à tributação, independentemente do volume transacionado. Além disso, a isenção é válida exclusivamente para ações, excluindo negociações envolvendo ETFs, BDRs, opções e contratos futuros.

É importante destacar que o montante da venda difere do lucro. Enquanto a venda corresponde ao valor total movimentado, ou seja, o número de ações multiplicado pelo preço de venda, descontando os custos de corretagem, o lucro representa a diferença entre o total vendido e o total comprado.

Para se beneficiar da isenção, é preciso somar todas as vendas realizadas no mês e garantir que o total não exceda R$ 20 mil. Os lucros provenientes dessas operações devem ser registrados e a soma mensal dos ganhos com operações isentas ao longo do ano deve ser informada na ficha "Rendimentos Isentos" do Imposto de Renda, utilizando o código "20 - Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R$ 20.000,00 em cada mês, para o conjunto de ações".

Perdas auxiliam na diminuição do valor dos impostos

Eventuais prejuízos apurados em determinado mês podem ser utilizados para abater ganhos em meses subsequentes, uma prática que se mostra eficaz na redução da base de cálculo do imposto.

Contudo, é necessário observar as regras estabelecidas para essa compensação, que só é permitida entre operações do mesmo tipo, seja "comum" ou "day-trade", tendo em vista as diferentes alíquotas tributárias.