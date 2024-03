IR 2024: Vendeu suas férias? Veja como declarar abono pecuniário

Abono pecuniário é o valor recebido pelo trabalhador que abre mão de um terço do período de férias. Geralmente correspondendo a 10 dias, essa transação permite aos funcionários converter parte de suas férias em renda.

Embora o rendimento obtido com o abono pecuniário seja isento de Imposto de Renda, é necessário informá-lo corretamente em uma ficha específica da declaração.

É importante destacar que o abono pecuniário não deve ser confundido com o adicional de um terço do salário, que é pago quando o trabalhador tira férias. Enquanto o abono pecuniário é isento de Imposto de Renda e requer a sua devida declaração em uma ficha específica, o adicional de um terço do salário é tributável e deve ser somado aos salários na hora de informar os rendimentos na declaração.