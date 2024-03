Imposto de Renda 2024: Quem pode deduzir gastos com plano de saúde?

Onde incluir essa despesa na Declaração do IR

Existem duas formas de incluir essas informações no preenchimento:

Vá em "Pagamentos Efetuados"

Abra a opção "Novo" e escolha o código correspondente ao tipo de despesa: plano de saúde, médico, clínica, dentista ou outra categoria de profissional.

Informe se a despesa se refere ao titular da declaração, ao seu dependente ou alimentando

Preencha os dados solicitados relacionados à despesa: nome da instituição prestadora do serviço ou do profissional prestador do serviço, a descrição e o valor pago pelo serviço.

Caso exista reembolso de parcela do valor pago, informe no campo "Parcela não dedutível/valor reembolsado", pois apenas será dedutível a parcela da despesa, efetivamente, incorrida pelo declarante.

Outra forma de fazer a declaração dessa despesa é importando o arquivo do informe de rendimentos emitido pelo plano de saúde. Essa opção fica no final da ficha "Pagamentos efetuados".

Atenção ao informe de rendimentos dos planos de saúde

Se o contribuinte optar por importar o arquivo do informe de rendimentos, deve observar as informações incluídas pelo plano de saúde para não haja inconsistência, orienta o especialista. "Normalmente, no informe de rendimentos vem especificado a parcela correspondente a cada um dos beneficiários do plano de saúde. Caso não conste essa informação, o contribuinte deverá solicitar à empresa para que informe, de modo que possa declarar corretamente", alerta.

Dedução vale também para outras despesas médicas

Essa dedução não se restringe apenas a despesas com plano de saúde, mas também uma série de categorias médicas, descritas na ficha "Pagamentos Efetuados", com os seguintes códigos, de acordo com a natureza do pagamento: