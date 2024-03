Imposto de Renda 2024: Como declarar imóvel financiado, quitado ou vendido?

O Imposto de Renda sobre esse lucro vai de 15% a 22,5%, conforme a tabela progressiva:

15% sobre ganhos até R$ 5 milhões

17,5% sobre ganhos de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões

20% sobre ganhos de R$ 10 milhões a R$ 30 milhões

22,5% sobre ganhos acima de R$ 30 milhões

Esse imposto deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao da venda, por meio de um Darf com o código 4600 emitido no próprio Gcap.

Na declaração anual, o contribuinte deve importar os dados do Gcap na aba de "Ganhos de Capital", no menu à esquerda no IR 2024. A partir daí, o programa preenche a parcela isenta e a parcela sujeita a tributação exclusiva.

Como pagar o imposto com atraso

Quem perdeu o prazo deve emitir um Darf com a multa e os juros no programa Sicalc, usando o mesmo código 4600.