Imposto de Renda 2024: Como saber se caí na malha fina?

Para saber se caiu na malha fina do Imposto de Renda 2024, é preciso consultar a situação da sua declaração no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual). Além do status, o site da Receita Federal também informa qual é a pendência da sua declaração.

O que é malha fina?

É uma análise mais profunda feita pela Receita Federal das declarações que apresentaram divergências de informações.

Quando você envia a sua declaração de Imposto de Renda, ela passa pelos sistemas da Receita Federal, onde as informações declaradas são verificadas e comparadas com os dados fornecidos por outras pessoas e empresas.