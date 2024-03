IRPF 2024: Quem concluiu obra da casa deve mudar a forma de declarar

Durante a construção de uma casa, os valores do terreno e os gastos com a obra são informados separadamente no Imposto de Renda. Mas quando a obra termina, isso muda. Veja o que fazer e como declarar sua casa em obra

Veja onde declarar gastos com a casa

O contribuinte que, durante a construção do imóvel, incluía as informações do terreno e os gastos da construção separados na ficha "Bens e Direitos", agora passa a informá-los em um único código, o código "12 - Casa". Os gastos com construção e terreno são zerados.

Além dessa unificação de códigos, ele também deve informar o histórico do imóvel. É o que alerta o PhD em Administração de Empresas e coordenador do MBA de Gestão Financeira e Econômica de Tributos da FGV, Arnaldo Marques de Oliveira Neto. "No campo da discriminação do imóvel, ele deve apresentar todo o histórico do imóvel, unificando todas as informações relativas ao terreno e à construção e também a data de início e término da obra, de modo que não deixe dúvidas quanto à origem do imóvel".