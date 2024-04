IR: Tabela de isenção beneficia quem recebe até dois salários mínimos

O limite de isenção permaneceu vigente em R$ 2.112 até janeiro de 2024. A partir de fevereiro, a faixa livre do recolhimento de imposto beneficia todos que recebem até R$ 2.259,20 mensalmente. Mesmo com a alteração, seguem dispensados do pagamento de Imposto de Renda os profissionais com rendimentos mensais de até dois salários mínimos atuais (R$ 1.412). A isenção considera um desconto simplificado de R$ 564,80 para os rendimentos de até R$ 2.824.