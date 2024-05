Restituição do Imposto de Renda 2024: como receber por Pix?

É possível receber a restituição do Imposto de Renda 2024 por depósito bancário ou Pix. Os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida ou pela restituição em Pix terão prioridade no recebimento.

Como receber a restituição por Pix?

A Receita só aceita como chave Pix o CPF. O motivo é simples. A primeira coisa que o programa pergunta ao se iniciar uma declaração é o CPF. Quem digita errado não consegue fazer a declaração. Então, não tem como errar.

Após iniciar ou abrir sua declaração, informe a chave Pix na tela "Início", no quadro "Imposto a Pagar", no campo "Informações bancárias". Nessa área, a opção pela chave Pix só aparece para quem já tem uma chave cadastrada com o CPF.