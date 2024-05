Como preencher a ficha Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas

Coluna Aluguéis: rendimentos com ocupação, sublocação, uso ou exploração de bens móveis, imóveis e direitos autorais.

Coluna Outros: juros recebidos em empréstimos para pessoas físicas; lucro no comércio ou na indústria obtido em atividade não habitual e juros em vendas a prazo.

Coluna Exterior: devem ser informados os rendimentos recebidos de fontes situadas fora do Brasil, incluindo os dividendos distribuídos em 2023 por pessoa jurídica domiciliada no exterior.

Não devem ser informados na coluna Exterior os rendimentos na venda de bens, direitos, aplicações financeiras ou ações no exterior.

Outras moedas devem ser convertidas antes de declarar. Os rendimentos em moeda estrangeira que não sejam em dólares norte-americanos devem ser primeiramente convertidos em dólares pela cotação "paridade-compra" fixada pelo Banco Central do Brasil na data do recebimento. Em seguida, o valor em dólares deve ser convertido para reais pela cotação do "dólar compra" fixada pelo BCB para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.

Deduções

As deduções permitidas no livro-caixa são: