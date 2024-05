Últimos dias para declarar o IR: saiba quem pode ser dependente

As despesas dedutíveis feitas pelo dependente podem ser declaradas. Os valores ajudam a aumentar a restituição ou reduzir o imposto a pagar do contribuinte. Entram gastos com saúde, educação e previdência privada.

Não são passíveis de dedução aulas de idiomas estrangeiros, atividades de música, dança, natação, ginástica ou pilotagem. Além disso, cursos preparatórios para concursos ou vestibulares também não se enquadram nessa categoria.

Adriana R. Alcazar, contadora sócia da Seteco Consultoria Contábil.

Ao incluir dependentes na sua declaração, você também deve considerar as eventuais rendas recebidas por eles. Aqui, entram rendas como pensão alimentícia, aposentadoria e aluguel. Essas receitas irão se somar à sua renda, elevando a base de cálculo do imposto.

Se seus dependentes possuem renda, faça simulações, com e sem eles, para ver se vale a pena colocá-los na sua declaração. Muitas vezes, os rendimentos recebidos pelo dependente anulam a vantagem da dedução de suas despesas. Nesse caso, é melhor o dependente fazer a declaração em separado. Mesmo os menores de 18 anos, como filhos que recebem pensão alimentícia, podem entregar declaração de Imposto de Renda em separado, se for mais vantajoso fazer desta forma. Não há obrigatoriedade de os filhos serem incluídos como dependentes na declaração do pai ou da mãe.

Veja quem pode ser listado como dependente