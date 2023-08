Reforma tributária pode ameaçar pagamentos aos acionistas, como JCP?

No intuito de identificar as empresas que poderiam vir a ser mais impactadas em caso de extinção do Juros sobre Capital Próprio (JCP), empreendemos um estudo que examinou o percentual de proventos pagos via JCP nos últimos 3 anos pelas companhias. A base de dados do estudo considerou apenas empresas integrantes nos índices Ibovespa, Small Caps e que tenham pago JCP no último ano. Nosso foco concentrou-se em elencar aquelas empresas que mais frequentemente recorreram a esse mecanismo como estratégia de distribuição de lucros aos seus acionistas. A tabela apresentada acima ilustra os desfechos desse estudo segmentado por setor.