4 passos para ter um orçamento simples e eficaz

Dicas para facilitar esse processo

Separe seus ganhos em fixos e variáveis: Os ganhos fixos são aqueles que você recebe todo mês, como salário, pensão, aluguel etc. Os ganhos variáveis são aqueles que dependem de fatores externos, como comissões, bônus, horas extras etc.

Separe seus gastos em fixos e variáveis: Os gastos fixos são aqueles que você tem todo mês, como aluguel, condomínio, luz, água, internet, telefone etc. Os gastos variáveis são aqueles que podem mudar de acordo com o seu consumo, como alimentação, transporte, lazer, saúde, educação etc.

Inclua também suas dívidas, se houver, como parcelas de cartão de crédito, empréstimos, financiamentos etc.

Não se esqueça de considerar os gastos anuais ou sazonais, como impostos, seguros, presentes, viagens etc. Você pode dividir esses valores pelo número de meses e incluí-los no seu orçamento mensal.

2. Analise seus ganhos e gastos

O segundo passo é analisar seus ganhos e gastos e verificar se o seu orçamento está equilibrado, ou seja, se você gasta menos do que ganha. Para isso, você pode usar a seguinte fórmula:

Saldo = Ganhos - Gastos

Se o seu saldo for positivo, significa que você tem um superávit, ou seja, sobra dinheiro no final do mês. Se o seu saldo for negativo, significa que você tem um déficit, ou seja, falta dinheiro no final do mês. Se o seu saldo for zero, significa que você está no ponto de equilíbrio, ou seja, não sobra nem falta dinheiro no final do mês.