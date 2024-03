MT Gox: A corretora que quebrou e devolveu bitcoins após mais de 10 anos

Uma porta de entrada para o mundo on-chain

Jed McCaleb, um programador californiano, acompanhava o crescente interesse na rede lançada por Nakamoto e anteviu a demanda por um mercado onde os tokens da rede poderiam ser comprados e vendidos em dólar.

Ainda incerto sobre o futuro dessa tecnologia inovadora, Jed decidiu reciclar um domínio de um projeto antigo que visava criar um mercado para compra e venda de um jogo de cartas chamado "Magic: The Gathering".

Assim, em julho de 2010, um ano e meio após a rede bitcoin criar o seu primeiro bloco, foi lançada uma das primeiras exchanges de bitcoin, a Mt. Gox. Nos primeiros meses da sua operação, bitcoins eram negociados na sua plataforma abaixo de US$ 0,06.

Os tokens eram tão baratos que duas pizzas foram compradas por 10.000 bitcoins (valor atual: US$450 milhões), marcando o primeiro caso registrado de bitcoins sendo usados para comprar um bem do mundo real.

Dinheiro de internet passa valer mais que o dólar

Contudo, logo no próximo ano, o bitcoin começou a dar os primeiros sinais que era algo além de um dinheiro de mentirinha da internet. O preço do token superou o patamar de US$ 1 em fevereiro, US$ 8 em maio e US$ 30 em junho. Menos de um ano após o lançamento da Mt. Gox, o preço de mercado do bitcoin tinha crescido mais de 300 vezes.