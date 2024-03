Mulheres, "estar pronta" é algo que se constrói ao longo do caminho

Permitir-se integrar ao processo de desenvolvimento significa aceitar que a experiência contribui para o aprimoramento pessoal e profissional. Significa entender que as habilidades são aprimoradas com o tempo e que cada desafio superado é uma vitória no caminho da excelência.

Candidatar-se a uma oportunidade sem esperar estar completamente pronta é um ato de coragem e autoconfiança. É uma declaração de que você está disposta a crescer, a aprender e a se adaptar. É também uma forma de valorizar suas capacidades atuais, reconhecendo que você tem o potencial para contribuir significativamente, mesmo que ainda haja espaço para desenvolvimento.

Ao dar esse passo você se coloca em uma posição de vantagem pois declara estar em constante evolução, sempre agregando novos conhecimentos e habilidades. Isso não apenas aumenta suas chances de sucesso, mas também prepara você para futuras oportunidades que possam surgir. Mais do que isso, cada vez que uma mulher dá esse passo, ela contribui para a construção de um futuro mais igualitário para outras meninas e mulheres.

Por isso não espere estar pronta, a prontidão é uma condição que se constrói no caminho. Permita-se integrar ao processo de desenvolvimento e abrace as oportunidades como parte de sua jornada de crescimento contínuo.

Se esse texto fez sentido para você, não perca o último episódio da websérie Independência Financeira Feminina PagBank 2024 que estará disponível dia 28/março, no canal do PagBank, às 19h.

A websérie traz convidadas especiais que compartilham suas histórias, vitórias e dicas para a conquista da sua Independência Financeira. Este último episódio contará com a participação de Carol Conway, presidente da Associação Brasileira de Internet (Abranet), diretora de Assuntos Regulatórios e Institucionais - Grupo UOL, Membro do Comitê ESG - PagBank, diretora da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), fundadora do Women on Board (WoB), instituição que certifica empresas que tenham mais de uma mulher em seu Conselho Diretivo, e do Podcast Conselho dos Conselhos. Não perca!