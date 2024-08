Tesouro IPCA paga 6% acima da inflação; vale a pena?

Preço varia de acordo com as taxas de juros do mercado e expectativas futuras. Se você adquiriu um título IPCA+ com um rendimento inferior e as taxas de mercado aumentarem, o valor de mercado do seu título pode temporariamente diminuir até o vencimento, caso opte por mantê-lo até lá, diz Miranda.

Reserva de emergência é o que salva de ficar no vermelho. Com uma quantia guardada para imprevistos, pode evitar mexer no dinheiro aplicado antes da hora, fugindo de prejuízos.