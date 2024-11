O que são debêntures? Entenda quando vale a pena investir

Retorno tem taxa definida na hora da compra. Na emissão desses títulos, é bastante comum as empresas informarem qual será o prêmio pago ao investidor na data de vencimento. Essa remuneração pode ser prefixada, pós-fixada (atrelada ao CDI) ou mesmo seguir a inflação (IPCA+). Para saber se aquela é ou não uma boa iniciativa, Caye recomenda comparar o retorno com demais títulos de renda fixa conhecidos, como CDBs (Certificado de Depósito Bancário), LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio).

Valor mínimo costuma ser próximo a R$ 1.000. Essa quantia equivale a, basicamente, o preço unitário do papel. No entanto, o sócio da Astra Capital, Guilherme Suzuki, afirma que podem existir emissões com valores menores ou maiores —isso varia conforme a oferta e a empresa que está emitindo o título, segundo ele.

Quais os benefícios? E os riscos?

Existem debêntures com e sem a cobrança de IR. Por um lado, as debêntures incentivadas são isentas tanto de IR como de IOF. Elas são consideradas especiais por estarem ligadas a grandes projetos de infraestrutura, como rodovias e aeroportos. Por outro lado, as debêntures de infraestrutura, sancionada em janeiro deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm um instrumento de incentivo diferente. Sem isenção de IR para a pessoa física, a modalidade permite que as empresas emissoras deduzam de seu lucro líquido os juros pagos aos investidores e que elas excluam 30% dos juros pagos da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).

Atenção com a liquidez. Nem sempre é possível vender o título e receber o dinheiro antes do vencimento. Em algumas situações, o capital só estará disponível na data de vencimento do investimento. Essa é uma das principais regras a serem observadas de perto antes da tomada de decisão.

Risco de crédito. Um dos riscos que o investidor precisa estar atento é o de crédito, o que reflete a capacidade de pagamento da empresa, diz Suzuki. As debêntures possuem notas de crédito, sendo o "AAA" o mais seguro delas. "Ou seja, o investidor deve investigar bem a empresa antes de investir, para saber se há chance de ela ficar inadimplente em algum momento", afirma ele.