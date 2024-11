Segundo o mais recente Censo de Diversidade das Agências Brasileiras, houve uma queda no número de mulheres negras no quadro geral de colaboradores das agências de publicidade no país. Em 2023, as mulheres negras representavam 21%. Neste ano, o grupo caiu para 17% do total. Por outro lado, quando se analisa o primeiro nível da alta liderança das empresas, percebe-se que a presença de mulheres nas agências supera a representatividade da sociedade brasileira: hoje, 57% dos funcionários das empresas são mulheres. "Em relação aos setores da economia, posso afirmar com segurança que o nosso está à frente de outros no país em relação a alguns números. Isso é o que mais me dá esperança em relação à melhora do nosso mercado".

Ariel Nobre, diretor executivo do Observatório da Diversidade na Propaganda Maior nível hierárquico, menos negros Entretanto, ao se realizar um recorte de raça e etnia, a ausência de profissionais negros se intensifica na medida em que o nível hierárquico sobe: entre os gerentes, por exemplo, apenas 19% se autodeclaram negros, frente aos 79% de brancos. No total, apenas 9% dos CEOs são negros. Na média geral das agências, 19% se autodeclaram lésbicas, gays e bissexuais (LGB) e somente 1% transgêneros (homens e mulheres trans, travestis e pessoas não-binárias). Apesar do baixo percentual de pessoas trans, agora é possível compreender a real presença deste grupo no setor. "Se olharmos um pouco em perspectiva, os números não são bons. Mas, considerando nosso mercado, achei que poderia ser pior. Isso nos dá esperança. Os pequenos avanços em gênero e diversidade sexual são positivos e temos que ser propositivos em relação a isso".

Ariel Nobre O estudo, que está em sua segunda edição, é uma parceria entre o Observatório da Diversidade na Propaganda (ODP) e a consultoria Gestão Kairós. Neste ano, 33 agências participaram do levantamento. As seguintes agências abriram seus números para o estudo: Accenture Song, AlmapBBDO, Artplan, Audi Comunicação, B&Partners, BETC Havas, Brunch, CP+B Brasil, Dale, David, DM9, Droga5/Soko, Fbiz, FCB Brasil, Gana, Grey Brasil, IPG Mediabrands, KeLe ag, Lew'Lara\TBWA, Live, Mutato, Octopus, Ogilvy, Oliver, P3K, Propeg, Publicis Brasil, Quest, Rino, Suno United Creators, The Juju, VML Brasil, Wieden+Kennedy e WMcCann.