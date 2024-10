'A volta ao Mundo em 80 Dias' ganha continuação criada pelo ChatGPT

Para chegar à nova versão, textos do autor francês e o livro original foram utilizados para treinar o ChatGPT com seu estilo e linguagem.

No livro original, o personagem Phileas Fogg aposta sua fortuna afirmando ser possível dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. Em 'A volta ao mundo em 80.000 km', o protagonista é Phileas Fogg V, incentivado para realizar uma viagem ao redor do planeta, mostrando que é possível percorrer 80 mil quilômetros de carro sem trocar os pneus.

Adaptado aos dias de hoje, o percurso começa no Brasil. Depois, passa por uma série de países, como Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, Espanha, Rússia, Marrocos, Arábia Saudita, Dubai e Índia, entre outros.

Em contraponto ao texto, criado por inteligência artificial, todas as ilustrações foram feitas por pessoas. Designers e diretores de arte da D'OM, agência responsável pela iniciativa, criaram as imagens.

A ação de marketing celebra o Dia Nacional do Livro. A novidade também divulga o último lançamento da marca: o pneu UltraContact, que, segundo a empresa, tem 80 mil quilômetros de garantia.