Kwai lança plataforma de e-commerce no Brasil que vende bilhões na China

Alexandre, que vende também em outros marketplaces, afirma que o suporte dado às lojas é um dos diferenciais do aplicativo chinês. "Em outras plataformas, não há um contato direto com o vendedor. Quando temos algum problema, o anúncio pode ser bloqueado e a resolução costuma demorar, o que impacta muito nas vendas", afirmou o lojista, que destacou também a facilidade do sistema de pagamento e a logística de entrega oferecida pelo Kwai Shop como pontos positivos.

Como pontos negativos, Calos Alexandre contou que no início seus clientes tiveram dificuldade de encontrar e usar o código de rastreio dos produtos no aplicativo. "Mas, comparado com o início, hoje já vemos uma grande melhora na questão do rastreio e, consequentemente, no tempo de entrega."

Para evitar reclamações, atualmente ele tem uma pessoa responsável por responder mensagens dos clientes em todas as plataformas de comércio eletrônico.

Outros varejistas que participaram do período de testes do Kwai Shop também conseguiram bons resultados. A Casa Aconchegante, que iniciou na plataforma em dezembro de 2023, teve um aumento de 318% nas vendas no último trimestre. A empresa comercializa produtos como ventiladores portáteis, relógios inteligentes e utensílios de cozinha.

Já a DAFU Shop Brasil vende escovas de cabelo, caixas de som Bluetooth, smart box para TV etc. No Kwai desde de março de 2023, a loja registrou um aumento de 122% no último trimestre.

*O jornalista viajou a convite do Kwai e do CICG Américas (Centro do Grupo de Comunicações Internacionais da China para as Américas)