Pix por aproximação: como vai funcionar a nova forma de pagamento

Para que isso seja possível, o cliente precisará cadastrar uma instituição financeira na carteira digital. Em vez do número de um cartão, isso deve ser feito a partir de dados da conta bancária.

Evento de lançamento da nova funcionalidade está previsto para a próxima semana. O presidente do BC disse à colunista do UOL Raquel Landim que um Google e ainda negocia com a Apple. Isso significa que, provavelmente, o serviço estará disponível no início apenas para usuários do sistema operacional Android.