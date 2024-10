6 em cada 10 consumidores já boicotaram marcas, mostra pesquisa

Internet abriu espaço para chegada das críticas até as empresas. Tokarski destaca que os consumidores têm as redes sociais e as plataformas de avaliação para manifestar seus descontentamentos. "Há 20 anos, se alguém quisesse reclamar de um serviço mal prestado ou produto ruim, era necessário entrar na Justiça", recorda.

Cenário requer atenção das empresas para cuidar de todos processo. Segundo Tokarski, a boa reputação de uma empresa depende da atuação das marcar em todos os ambientes. Ele reconhece as redes sociais como um "ambiente hostil" para as empresas e avalia que os algoritmos como vilões diante das crises de imagem.