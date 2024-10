Mercado financeiro prevê inflação de 2024 acima do teto da meta pela 1ª vez

Os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) elevaram, pela quarta semana consecutiva, as expectativas de inflação para este ano. Os dados divulgadas nesta segunda-feira (28) estimam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) terminará 2024 com alta de 4,55%. A projeção é a primeira a sinalizar que a inflação vai furar o teto da meta neste ano.

Como deve ser a inflação

Mercado financeiro prevê inflação em 4,55% neste ano. A variação estimada corresponde à quarta alta consecutiva das previsões para o IPCA. Há uma semana, a aposta era de alta do índice em 4,5%. Há quatro, a projeção sinalizava para uma alta de 4,37%.

Projeção é a primeira a mostrar o IPCA acima do teto da meta. O intervalo estabelecido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que o IPCA deve terminar este ano em 3%. O valor tem margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, entre 1,5% e 4,5%.