IPCA-15: Prévia da inflação sobe 0,54%, maior alta para outubro desde 2020

Índice acumulado em 12 meses se reaproxima do teto da meta. Após se afastar nos últimos dois meses do limite de tolerância definido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) em 4,5%, o IPCA-15 registra alta de 4,47% entre novembro de 2023 e outubro de 2024. No mesmo intervalo do ano passado, a variação acumulada era de 5,05%.

Conta de luz é novamente a vilã das famílias. A disparada de 5,29% no valor da energia elétrica residencial é justificada pela adoção da bandeira vermelha patamar dois. A definição a partir do dia 1º de outubro eleva as tarifas em R$ 7,877 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos. Em setembro, a cobrança adicional de 4.463 a cada 100 kWh fez as tarifas dispararem 0,84%.

Preço dos combustíveis apresenta estabilidade. A queda de apenas 0,01% foi ocasionada pela variação nula da gasolina (0%) e as quedas do gás veicular (-0,71%) e o óleo diesel (-0,23%). O etanol, por sua vez, ficou 0,02% mais caro.

Refeições mais caras

Preço dos alimentos sobe 0,87% em outubro. Segundo o IBGE, a alta dos itens que compõem o grupo foi estimulada pela variação de 0,95% da alimentação no domicílio. A alta surge após três meses consecutivos de redução de preços.

Carne e café impactaram na inflação do mês. O contrafilé (5,42%), café moído (4,58%) e o leite longa vida (2,00%) impactaram o desempenho do grupo. Por outro lado, cebola (-14,93%), o mamão (-11,31%) e a batata-inglesa (-6,69%) estão mais baratos.