Dólar supera os 150 ienes pela primeira vez em um ano

O dólar ultrapassou os 150 ienes nesta terça-feira (3) pela primeira vez em um ano, reflexo da fraqueza da moeda japonesa afetada pela política monetária expansiva no Japão, que contrasta com a posição do Federal Reserve nos Estados Unidos.

Nas operações de meio-dia, o preço caiu para 150,08 ienes por dólar, nível não registrado desde outubro de 2022.

Os analistas afirmam que a desvalorização do iene pode levar à intervenção do Banco do Japão para apoiar a moeda local, já que esta fraqueza aumenta o custo das importações de alimentos e energia e afeta as famílias.