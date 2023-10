Wall Street fecha em alta por terceira sessão consecutiva

A bolsa de Nova York fechou no azul pela terceira sessão consecutiva, nesta quarta-feira (11), prudente antes da divulgação do dado da inflação nos Estados Unidos, aguardado para a quinta-feira.

O índice principal Dow Jones registrou alta de 0,19%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,71% e o S&P 500 acumulou 0,43% no sino do fechamento.

Os juros dos bônus do Tesouro voltaram a cair, com os dos títulos a dez anos registrando 4,56% contra 4,65% na terça-feira e 4,80% no fim da semana passada.