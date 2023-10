Petróleo volta a subir após rápida assimilação de notícias sobre Venezuela

Os preços da commodity chagaram a cair em um primeiro momento como resposta ao anúncio feito na quarta-feira sobre o alívio de algumas sanções americanas contra a Venezuela.

Washington decidiu voltar a autorizar as compras de petróleo venezuelano durante seis meses.

Esta decisão acontece após a assinatura de um acordo na terça-feira entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição, sobre a realização de eleições presidenciais no segundo semestre de 2024.

Contudo, vários analistas estimaram que o alcance da medida sobre o petróleo ainda é incerto.

"Se tudo vai mal no Oriente Médio, não será o pouco que a Venezuela consegue extrair de suas infraestruturas decrépitas que vai compensar uma possível interrupção do fornecimento vindo do Golfo", disse Stephen Schork, do Schork Group, ao se referir à qualidade considerada fraca do petróleo venezuelano, pesado e com alta concentração de enxofre.

"O alívio que o petróleo venezuelano poderia oferecer ao mercado seria mínimo", indicou em nota Edward Moya, analista da Oanda.