Wall Street fecha no vermelho após Fed manter taxas de juros

Duas das "sete maravilhas", as gigantescas capitalizações do setor de tecnologia, Microsoft (-2,69%) e Alphabet, a matriz do Google (-7,35%), foram pressionadas por realizações de lucros após a divulgação de seus resultados na terça-feira.

"As perdas dessas empresas não se devem a resultados ou previsões ruins", explicou Patrick O'Hare, da Briefing.com. "Se devem ao fato de as expectativas serem extremamente altas, e essas ações apresentavam enormes ganhos antes de publicarem" seus resultados, disse.

As ações do fabricante de microchips AMD também caíram, em 2,54%, pelo mesmo movimento de realização de lucros, apesar de uma receita melhor do que o esperado e um lucro alinhado com as previsões.

As outras líderes do setor também recuaram: Apple (-1,94%), Amazon (-2,39%) e Meta (-2,48%) fecharam em baixa, antes de divulgarem seus resultados na quinta-feira.

"O Fed adicionou pressão sobre as ações", afirmou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

O Federal Reserve manteve, como esperado, suas taxas de referência no intervalo de 5,25-5,50% nesta quarta-feira, mas indicou que precisa de mais "confiança" antes de iniciar um esperado ciclo de cortes.