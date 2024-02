Petróleo se recupera com piora geopolítica no Oriente Médio

Segundo a AIE, a produção em 2024 será de 103,8 milhões de barris diários, contra os 103,5 milhões da previsão anterior, enquanto a demanda ficará em 103 milhões de barris diários, o que representa um desequilíbrio de oferta possivelmente maior do que o previsto em janeiro.

"O relatório da AIE foi ruim [...], mas foi o vento geopolítico a favor que ganhou a partida", comentou Robert Yawger, da Mizuho, ao mencionar o ataque israelense que matou dez pessoas na quarta-feira, entre elas um líder militar do movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

Por sua vez, Andrew Lebow, do Commodity Research Group, mencionou a saída precoce da delegação israelense presente no Cairo para as negociações sobre uma possível trégua em Gaza.

