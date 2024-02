Banco Central dos Emirados Árabes Unidos mantém a taxa básica em 5,40%

ABU DHABI, 31 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) decidiu manter a taxa básica aplicável ao Overnight Deposit Facility (ODF) sem alterações em 5,40%. A decisão foi tomada após o anúncio do Federal Reserve dos EUA, em 31 de janeiro, de manter inalterados os juros sobre os saldos das reservas (IORB).

O CBUAE também decidiu manter a taxa de juros aplicável ao empréstimo de liquidez de curto prazo do CBUAE em 50 pontos-base acima da taxa básica para todas as linhas de crédito permanentes. A taxa básica, que é ancorada no IORB do Federal Reserve dos EUA, sinaliza a orientação geral da política monetária e fornece um piso efetivo para as taxas de juros do mercado monetário overnight nos EAU.

O Federal Reserve dos EUA manteve sua taxa básica de juros estável na quarta-feira e abriu a porta para cortes nas taxas, mas deu a entender que uma mudança em março seja uma provável hipótese remota, apesar da rápida desaceleração da inflação. "Ao considerar quaisquer ajustes na faixa-alvo da taxa dos fundos federais, o Fed avaliará cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos", disse o Banco Central dos Estados Unidos.