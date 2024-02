EAU e Baden-Württemberg assinam Declaração Conjunta de Intenções sobre cooperação industrial e oportunidades de descarbonização

Thekla Walker disse que o hidrogênio é o combustível para uma sociedade industrial neutra para o clima. Juntamente com parceiros estratégicos, "queremos criar um mercado comum para o hidrogênio verde." E lembrou que os Emirados Árabes Unidos têm as melhores condições para a produção de hidrogênio verde com energia solar. "Por outro lado, Baden-Württemberg abriga muitas empresas e usinas de energia que podem produzir hidrogênio neutro para o clima", destacou.

A parceria também envolve a cooperação entre várias entidades do setor público e privado nos Emirados e no Estado de Baden-Württemberg para promover as relações bilaterais, além de fomentar investimentos industriais verdes no âmbito da iniciativa Make it in the Emirates (Faça nos Emirados).

Algumas das principais áreas de colaboração que serão exploradas incluem o foco em IA, manufatura inteligente, saúde inteligente e aeroespacial. As partes também vão colaborar na aceleração das iniciativas de industrialização e descarbonização, de acordo com a estratégia industrial nacional dos Emirados Árabes Unidos, a iniciativa estratégica EAU Zero Líquido até 2050, bem como as metas do Acordo de Paris.

A JDI também contribuirá para a capacitação e o desenvolvimento de habilidades, por meio de pesquisas conjuntas e estágios em empresas envolvidas em projetos prioritários.