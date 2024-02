Visão prospectiva de liderança sábia se reflete no comércio exterior não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos, afirma Al Zeyoudi

Para o ministro, a tendência contínua de aumento no comércio exterior não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos "é um reflexo claro da visão nacional de uma economia dinâmica e diversificada que está aberta ao mundo", disse.

Al Zeyoudi observou que, por meio do programa do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês), os EAU têm expandido propositalmente sua rede de parceiros comerciais em todo o mundo, assegurando laços mais fortes com nações que pensam da mesma forma para melhorar o acesso ao mercado e oferecer novas oportunidades para exportadores, industriais, investidores e empreendedores.

"Nosso comércio não petrolífero com a Turquia talvez ilustre melhor o impacto de nossos CEPAs em nossas relações comerciais", destacou o Dr. Al Zeyoudi, acrescentando que o comércio bilateral não petrolífero aumentou 103,7% em 2023, o crescimento mais rápido de nossos 10 principais parceiros comerciais e representando 5,1% do comércio exterior total dos Emirados. Notavelmente, durante os últimos cinco meses de 2023, que coincide com a implementação do CEPA, a Turquia recebeu 60% das não-exportações dos EAU.

No total, o valor do comércio exterior não petrolífero com os parceiros do CEPA dos Emirados Árabes Unidos, tanto os implementados quanto os que estão prestes a ser concluídos, totalizou mais de AED 390,5 bilhões - um crescimento de 24,5% em comparação com 2022, acrescentou o Dr. Al Zeyoudi.

O ministro de Estado do Comércio Exterior destacou a confiança internacional na economia do país, observando que, embora o comércio de bens não petrolíferos dos Emirados tenha sido de AED 2,574 trilhões, um crescimento de 12,6% em comparação com 2022, o comércio de serviços atingiu AED 967 bilhões, outro recorde - com AED 587 bilhões dessas exportações de serviços.

"Essa é uma importante área de oportunidade para os Emirados Árabes Unidos e na qual nos concentraremos nos próximos anos para impulsionar mais crescimento", concluiu.