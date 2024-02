Diretora-geral da Organização Mundial do Comércio se reúne com Grupo Consultivo da Sociedade Civil à margem da 13ª Conferência Ministerial

ABU DHABI, 27 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Em uma reunião com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, realizada paralelamente à 13ª Conferência Ministerial (MC13, na sigla em inglês) em Abu Dhabi, membros do Grupo Consultivo da Sociedade Civil trocaram opiniões com a chefe da entidade sobre o papel do comércio e como a OMC pode evoluir para enfrentar os desafios atuais do mundo.

Okonjo-Iweala disse ter ficado muito feliz em receber os membros do Grupo Consultivo da Sociedade Civil durante a Conferência Ministerial e ouvir suas perspectivas sobre os problemas enfrentados pelo sistema multilateral de comércio. "Estou firmemente comprometida com nosso engajamento com a comunidade da sociedade civil", afirmou.

A reunião de terça-feira foi a terceira vez que o grupo se reuniu com a diretora-geral e a primeira vez que eles puderam trocar opiniões pessoalmente. Após uma visão completa da situação das negociações em andamento na OMC, o grupo compartilhou perspectivas sobre como tornar o comércio mais inclusivo e garantir que ele possa responder aos desafios globais urgentes, como as mudanças climáticas e a desigualdade.