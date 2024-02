Emirados Árabes Unidos participa da reunião de ministros das Finanças e governadores de Bancos Centrais do Brics

Mohamed Al Hussaini acrescentou: "Esperamos uma colaboração mais frutífera entre as nações do grupo, que estão aumentando sua importância e seu papel nos assuntos internacionais ao buscar soluções coletivas para os desafios mais urgentes de nosso tempo".

O emirático reiterou a importância das discussões na reunião sobre a estrutura de prioridades financeiras do grupo, trocando opiniões sobre várias questões significativas, incluindo o desenvolvimento de sistemas monetários e financeiros, métodos potenciais de financiamento, implementação e desenvolvimento de infraestrutura e o papel do financiamento multilateral no aumento da atratividade dos projetos de investimento em infraestrutura.

Os Emirados Árabes Unidos são um parceiro estratégico do grupo Brics, tendo participado do fórum Amigos do Brics em junho de 2023 na Cidade do Cabo, África do Sul, convocado como parte da Reunião de Ministros das Relações Exteriores do bloco. Os EAU ingressaram oficialmente no grupo após uma candidatura bem-sucedida ratificada pelas cinco nações fundadoras. Em outubro de 2021, os EAU também se juntaram ao Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, criado em 2015 para mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em mercados emergentes, países em desenvolvimento e nações do Brics.

Mohammed Hadi Al Hussaini representa os EAU no Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento como governador, e Younis Haji Al Khoori, subsecretário do Ministério das Finanças dos EAU, como governador suplente. Thuraiya Hamid Alhashmi é membro do Conselho de Administração do banco.