"Prêmio Global da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum" fornece dicas para garantir o cumprimento dos requisitos e condições de registro

E acrescentou que "a Suqia exige que cada projeto participante comprove a qualidade e a segurança da água produzida e sua capacidade de produção de acordo com os fatores relevantes. Esses fatores incluem a qualidade da água de origem, condições ambientais, restrições técnicas, sistemas de desinfecção e requisitos operacionais e de manutenção", afirmou Al Tayer.

A Suqia também exige que os participantes demonstrem como a energia renovável é integrada ou utilizada para produzir água e exibam a avaliação do impacto ambiental em termos de produção de água, dessalinização, purificação ou gerenciamento de projetos. E também recomenda destacar a economia financeira do projeto com uma análise de custo do ciclo de vida que descreva o período de retorno do investimento e a Taxa Interna de Retorno (TIR).

As inscrições devem apontar os aspectos criativos, demonstrando o processo, a tecnologia e a metodologia do projeto. Também devem apresentar exemplos bem-sucedidos de projetos de produção eficiente de água que possam ser replicados em outros lugares, descrevendo as necessidades do mercado e a facilidade de uso. Os participantes devem destacar as partes interessadas, como parceiros, patrocinadores, clientes, o público ou usuários finais. Eles também podem elaborar quaisquer atividades de conscientização e de compartilhamento de conhecimento para aumentar a conscientização das partes interessadas. As candidaturas podem detalhar os planos para futuros aprimoramentos do projeto.

As categorias Prêmio de Projetos Inovadores e Prêmio de Soluções Inovadoras para Crises exigem que o projeto seja de propriedade da organização ou empresa candidata com uma licença comercial registrada. A categoria Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores exige que o projeto seja de propriedade de seu(s) patrocinador(es), sejam eles entidades acadêmicas, centros de pesquisa, instituições ou empresas. O projeto deve ser apresentado por seus supervisores e ser credenciado pela(s) organização(ões) patrocinadora(s).

A Suqia exige o fornecimento de água potável de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e com os Padrões Ambientais e Sociais (ESS, na sigla em inglês) locais. As propostas também devem analisar os custos e benefícios, além de demonstrar a capacidade de adaptação aos ambientes locais. O candidato deve explicar a abordagem, os aplicativos novos e inovadores, a eficiência geral e as perspectivas de melhoria. Além disso, a Suqia emitiu um conjunto de diretrizes para cada categoria de prêmio:

Prêmio de Projetos Inovadores: