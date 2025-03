Tensão com EUA faz Toronto excluir Tesla de incentivo a carro elétrico

"Os veículos para aluguel, como táxis, terão que encontrar um tipo diferente de carro", disse ela à Reuters após a coletiva de imprensa. "Há outros carros elétricos que eles poderiam comprar."

A exclusão continuará até que as questões comerciais com os EUA sejam resolvidas, disse ela. A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Chow afirmou que a decisão foi tomada como resposta ao CEO da Tesla, Elon Musk, que é um dos principais conselheiros do presidente dos EUA, Donald Trump. Trump pediu a anexação do Canadá e impôs tarifas sobre produtos do país, irritando os canadenses.

"Nós certamente dissemos que se você quiser comprar um Tesla, vá em frente, mas não conte com o dinheiro do contribuinte para subsidiá-lo", disse a prefeita.

Chow afirmou ainda que o impacto financeiro da mudança não seria grande. "É mais simbólico", acrescentou.