Por que pecuária, que ocupa área de dois Amazonas, segue ineficiente e desmatando?

Inakake, do Imaflora, afirma que o sistema produtivo da pecuária se profissionalizou bastante ao longo anos, e que há bons exemplos de engajamento do setor em melhorar seu desempenho.

Um exemplo recente é o caso do "boi China", como ficou conhecida uma exigência particular feita pelo mercado premium chinês a partir de 2015. A demanda era por carne de animais com no máximo 30 meses de idade, e o pagamento oferecia preços até 30% superiores.

Os pecuaristas brasileiros mais organizados responderam prontamente, e as exportações subiram. As vendas para os chineses coincidiram com aumento de área de pastos de alto vigor, redução de pastos de menor qualidade, confinamentos para engorda e a adoção de inseminação artificial, mostra a pesquisa.

"Para conseguirem vender o 'boi China', eles recorrem a tecnologias como rastreabilidade, rotação de pastagem, etc. Isso mostra que os produtores se movem também com base nos estímulos do mercado", comenta o especialista do Imaflora, lembrando que a China é hoje o principal destino da carne brasileira exportada.

Janela curta de oportunidade

A experiência do Brasil já mostrou ao mundo várias estratégias bem-sucedidas que contribuem para o aumento da eficiência e preservação da floresta, como o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e a Moratória da Soja. Juntas, elas ajudaram a reduzir o desmatamento em cerca de 80% entre 2003 e 2012 e impulsionaram técnicas mais produtivas no campo, mostra o estudo.