IBGE divulgará dados do Censo 2022 sobre idade e sexo da população no próximo dia 6

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que divulgará no próximo dia 6 de setembro, às 10 horas, a publicação "A idade do Brasil", com os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022 sobre as características de idade e sexo da população brasileira.

"As informações desagregadas da população, segundo idade e sexo, são fundamentais para o desenho e acompanhamento de políticas públicas como de saúde, educação, Previdência Social e mercado de trabalho. Além disso, fornecem subsídios para o cálculo de uma série de indicadores demográficos e permitem avaliar as mudanças no perfil demográfico da população ao longo do tempo", salientou o instituto, em nota.

Segundo o órgão, os dados serão disponibilizados para o total nacional e desagregações por Grandes Regiões, Estados e Municípios.