Mesmo após reajuste, diesel e gasolina estão abaixo do preço internacional, diz Abicom

O aumento dos combustíveis anunciado nesta terça-feira, 15, pela Petrobras reduz a defasagem que a empresa tinha em relação ao preço internacional, depois de a estatal ter chegado ao "limite da sua otimização operacional", segundo comunicado da companhia. O valor do litro do diesel será elevado a partir da quarta-feira, 16, nas refinarias, em R$ 0,78, para R$ 3,80, ou 25,8% a mais do que o preço anterior. Já a gasolina teve alta de 16,2%, ou R$ 0,41 por litro, para R$ 2,93 o litro.