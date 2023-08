Diesel sobe em média 10% após reajuste, aponta TicketLog

Dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontaram que, após o reajuste de 25,8% anunciado pela Petrobras no valor do diesel repassado às refinarias, válido a partir quarta-feira, 16, o preço médio nacional do litro teve um aumento de 9,71%, chegando a R$ 5,76 no dia seguinte.

Já o diesel S-10 fechou no dia 17 à média de R$ 5,94 nas bombas, com um acréscimo também de 10% ao valor antes do reajuste.

"O litro do diesel ficou mais caro para os motoristas brasileiros e, no recorte regional, todas registraram aumento para os dois tipos de diesel. No Centro-Oeste e no Norte o preço do diesel comum fechou o último dia 17 acima de R$ 6. Já o diesel S-10 fechou acima deste valor em todas as cinco regiões brasileiras", destaca Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil.