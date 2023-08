Cidade do Rio de Janeiro vai sediar reunião de jovens do Y20, antes do G20, em 2024

Além de receber a reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida também para sediar o próximo encontro do Y20, o Youth 20 (Juventude do G20, na tradução do inglês).

A capital fluminense receberá o encontro dos líderes do G20 nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. Já a reunião do Y20 deve ocorrer em agosto, mas ainda não tem a data definida, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro.

O anúncio sobre a escolha também do Rio de Janeiro para receber as jovens lideranças de países integrantes do bloco foi feito no encerramento do encontro do Y20 de 2023, neste domingo, 20, na cidade de Varanasi, na Índia. A próxima reunião de cúpula do G20 ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro deste ano, também na Índia, mas na capital Nova Dheli.

"Youth 20 (Y20) é o grupo oficial de engajamento de jovens do G20. Ele fornece uma plataforma que permite que os jovens expressem sua visão e ideias sobre as prioridades do G20", descreve o perfil oficial da organização do encontro indiano do Y20 em uma rede social.

Os debates em Varanasi giraram em torno de temas como mudanças climáticas, sustentabilidade, soluções para a paz, democracia e inovação. O encontro resultou num documento com propostas de políticas públicas para serem entregues aos líderes do G20 durante a cúpula de setembro, em Nova Delhi.

O Brasil assumirá a presidência do G20 em 1º de dezembro deste ano, pelo período de um ano. Em maio, foi divulgado que a cidade escolhida para sediar o encontro dos líderes das maiores economias do mundo seria o Rio de Janeiro.