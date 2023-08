Kassab: Esperamos que até março tenhamos avançado na privatização da Sabesp

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda, 28, que a privatização da Sabesp deve avançar até março do ano que vem.

Kassab disse que o projeto deve ficar pronto até o fim do ano e ser encaminhado em fevereiro. O ex-ministro frisou que, ao contrário do ex-governador João Dória, o atual governador do Estado, Tarcísio de Freitas, tem se empenhado no projeto e está, inclusive, conversando pessoalmente com os prefeitos. "O que os prefeitos exigem é que as contrapartidas continuem existindo ou até melhorem", disse.

O secretário participou de painel no Warren Institutional Day, em São Paulo. Kassab também afirmou que não há movimentação no governo do Estado em torno de uma possível tarifa zero no transporte público, e reiterou que Tarcísio não pretende concorrer a presidente da República na próxima eleição.