Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 0,9% em julho ante junho

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 0,9% em julho ante junho, a 77,6 no indicador da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. O movimento contrariou as expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam queda de 0,8% no período. Este é o segundo mês consecutivo de alta.

Segundo o economista-chefe da NAR, Lawrence Yun, a criação de empregos amplia o grupo de potenciais compradores de casas, mas "o recente aumento das taxas de hipotecas e o estoque limitado dificultaram temporariamente a possibilidade de compra para muitos", disse ele.