Renda familiar média nos EUA recua em 2022, no terceiro ano consecutivo de perdas

A renda familiar média ajustada pela inflação dos norte-americanos caiu para US$ 74.580 em 2022, diminuindo 2,3% em relação à estimativa de US$ 76.330 para 2021, informou o Departamento do Censo dos Estados Unidos. O valor caiu 4,7% desde seu pico em 2019. É o terceiro ano consecutivo de perdas.

Os números contribuem para a imagem dos desafios econômicos enfrentados pelas famílias desde a chegada da covid-19 no início de 2020.

A inflação atingiu o máximo de quatro décadas no verão local passado no hemisfério norte, à medida que a pandemia perturbava as cadeias de abastecimento e a guerra na Ucrânia fazia subir os preços da energia. Fonte: Dow Jones Newswires.