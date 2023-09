China: Alibaba Group disponibiliza modelo de linguagem de ingeligência artificial

O Alibaba Group disponibilizou ao público o seu modelo de inteligência artificial (IA), Tongyi Qianwen, se tornando a mais recente empresa chinesa a explorar o mercado de IA em rápido crescimento do país.

Os gigantes da tecnologia chineses têm corrido para lançar modelos de IA generativa de IA para rivalizar com o ChatGPT da OpenAI. No fim do mês passado, Baidu e SenseTime lançaram suas próprias versões semelhantes ao ChatGPT, apelidadas de Ernie Bot e SenseChat, respectivamente.

Fonte: Dow Jones Newswires.